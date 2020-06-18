Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси

Ранее грузинский Первый канал сообщил, что на Московском проспекте прошла спецоперация по задержанию некого гражданина, и это, предположительно, является продолжением дела россиянина Бокова, который был задержан 12 июня правоохранителями в рамках дела о подготовке убийства по заказу.