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Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси
Проведенная в Тбилиси на Московском проспекте спецоперация Службы госбезопасности Грузии не имеет связи с делом по задержанию гражданина России Васамбека... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:26
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рамзан кадыров, тбилиси, грузия, в мире

Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси

09:26 18.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Проведенная в Тбилиси на Московском проспекте спецоперация Службы госбезопасности Грузии не имеет связи с делом по задержанию гражданина России Васамбека Бокова, заявили в СГБ.
Ранее грузинский Первый канал сообщил, что на Московском проспекте прошла спецоперация по задержанию некого гражданина, и это, предположительно, является продолжением дела россиянина Бокова, который был задержан 12 июня правоохранителями в рамках дела о подготовке убийства по заказу.
"Пока не могу сказать, по какому делу был проведен обыск, но это точно не касается дела Бокова. Спецназа на месте не было, никого не задерживали",- заявила сотрудница СГБ Нуца Абашидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".
В СГБ Грузии заявили РИА Новости, что официальный комментарий по спецоперации на Московском проспекте будет сделан в ведомстве позже.
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Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла 12 июня, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.
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Рамзан КадыровТбилисиГрузияВ мире
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