Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573100378.html
В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте
Голосование на выборах президента Польши 28 июня в отдельных районах пройдет по почте в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Польши РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:22
коронавирус covid-19
анджей дуда
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_c328e9b0a9bb789fd508151dea3a1fdd.jpg
https://ria.ru/20200603/1572395139.html
https://ria.ru/20200527/1572042131.html
1
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:103:2000:1228_1400x0_80_0_0_c328e9b0a9bb789fd508151dea3a1fdd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_363:0:2000:1228_1400x0_80_0_0_70839590e8974cfc02baec5ecd9638ce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_623:0:1851:1228_1400x0_80_0_0_d758bc90cb89e444f4d14caae38e39a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, анджей дуда, польша, в мире

В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте

09:22 18.06.2020
134
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы
© Depositphotos / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Голосование на выборах президента Польши 28 июня в отдельных районах пройдет по почте в связи с ситуацией с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Польши в эфире Польского радио.
"Об этом рано говорить, но это будут единичные районы в Польше, в которых больше заболевших людей и где высокая заболеваемость", - сказал министр.
Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве
3 июня, 12:31
Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня
Он отметил, что будет готов назвать эти районы в начале следующей недели.
Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее.
Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента в стандартном режиме с заочным голосованием по желанию. Данный закон был подготовлен правящей партией Польши "Право и справедливость" (PiS). Также закон гласит, что министр здравоохранения своим распоряжениям может сделать выборы заочными в любом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе действующий глава государства Анджей Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
27 мая, 10:09
Премьер Польши рассказал, чем грозит проигрыш Дуды на выборах
010001
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Анджей ДудаПольшаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов
Здание Парламента Японии в Токио
В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов
Работы на месте обрушения железнодорожного моста через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши получил официальное приглашение посетить США
Крым
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев
Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки
Полицейский
Власти Грузии прокомментировали спецоперацию на окраине Тбилиси
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
В парламенте Китая начали рассматривать проект по безопасности в Гонконге
Глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс (David Malpass)
В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
Терминал С аэропорта Шереметьево
Шереметьево заработал в штатном режиме после звонка с угрозой взрыва
Джон Болтон
Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
Сенатор Олег Морозов
В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния