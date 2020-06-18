В ряде районов Польши голосование на выборах президента пройдет по почте

ВАРШАВА, 18 июн – РИА Новости. Голосование на выборах президента Голосование на выборах президента Польши 28 июня в отдельных районах пройдет по почте в связи с ситуацией с коронавирусом , заявил министр здравоохранения Польши в эфире Польского радио

"Об этом рано говорить, но это будут единичные районы в Польше, в которых больше заболевших людей и где высокая заболеваемость", - сказал министр.

Он отметил, что будет готов назвать эти районы в начале следующей недели.

Политические споры привели к тому, что польские власти не успели подготовиться к проведению выборов в новых условиях, во время эпидемии коронавируса . Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее.

Парламент Польши принял закон о проведении выборов президента в стандартном режиме с заочным голосованием по желанию. Данный закон был подготовлен правящей партией Польши "Право и справедливость" (PiS). Также закон гласит, что министр здравоохранения своим распоряжениям может сделать выборы заочными в любом регионе в зависимости от эпидемиологической ситуации.