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В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов
Боевики радикального движения "Талибан" напали на военную базу в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, семь полицейских погибли, пять получили... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:17
афганистан
талибан
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353
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афганистан, талибан, сша, в мире

В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов

09:17 18.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" напали на военную базу в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны, семь полицейских погибли, пять получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в службах безопасности.
Нападение произошло в административном центре провинции - городе Пули-Хумри. Как сообщил источник телеканала, "Талибан" также понес потери".
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
13 мая, 14:41
"Талибан" пригрозил ответными действиями правительству Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
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