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Распространение нового коронавируса
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В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки
Рекордные 243 случая COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, еще два человека скончались, сообщила в четверг глава региона Наталья РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:16
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наталья комарова
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья комарова, ханты-мансийский ао

В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки

09:16 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Рекордные 243 случая COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, еще два человека скончались, сообщила в четверг глава региона Наталья Комарова.
"Число заболевших COVID-19 с начала наблюдения составляет 5453 человека, плюс 243 за сутки... К сожалению, умерли два человека за сутки: один скончался в Когалыме, еще один - в Нижневартовске. Всего умерших - 32 человека", - сказала Комарова, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в Instagram.
Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, оказалось рекордным, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Восьмой день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1216 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший в воскресенье, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
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Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья КомароваХанты-Мансийский АО
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