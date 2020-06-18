В Югре выявили рекордные 243 случая заражения коронавирусом за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Рекордные 243 случая COVID-19 подтвердились за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, еще два человека скончались, сообщила в четверг глава региона Наталья Комарова.
"Число заболевших COVID-19 с начала наблюдения составляет 5453 человека, плюс 243 за сутки... К сожалению, умерли два человека за сутки: один скончался в Когалыме, еще один - в Нижневартовске. Всего умерших - 32 человека", - сказала Комарова, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в Instagram.
Таким образом, число случаев коронавируса, подтвержденных в регионе за сутки, оказалось рекордным, при этом количество заразившихся ежесуточно наблюдается на отметке выше 100 с конца мая.
Восьмой день подряд лидером по числу новых выявленных случаев COVID-19 в Югре остается Сургут, где инфекция уже подтвердилась у 1216 человек. По этому показателю город в среду вышел на первое место в автономном округе. В статистику заболевших попал и глава муниципалитета Вадим Шувалов, сообщивший в воскресенье, что его госпитализировали с коронавирусом в местную больницу.
Комарова во вторник на заседании президиума генсовета партии "Единая Россия" заявила, что автономный округ вышел на пик заболеваемости COVID-19.
Режим обязательной самоизоляции в Югре действует до 23 июня включительно.