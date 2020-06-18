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https://ria.ru/20200618/1573100137.html
В Москве еще 2046 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 2046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 130431 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:18
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, москва, общество

В Москве еще 2046 пациентов вылечились от COVID-19

09:14 18.06.2020 (обновлено: 09:18 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Еще 2046 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 130431 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130431" - сообщила Ракова.
По ее словам, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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