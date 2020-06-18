https://ria.ru/20200618/1573100055.html
Шереметьево заработал в штатном режиме после звонка с угрозой взрыва
Московский аэропорт "Шереметьево" после поступившего звонка с угрозой взрыва работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:13
2020-06-18T09:13
аэрофлот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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https://ria.ru/20200528/1572127967.html
московская область (подмосковье)
химки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), химки, происшествия