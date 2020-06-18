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Шереметьево заработал в штатном режиме после звонка с угрозой взрыва
Московский аэропорт "Шереметьево" после поступившего звонка с угрозой взрыва работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:13
аэрофлот
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
химки
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
аэрофлот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), химки, происшествия

Шереметьево заработал в штатном режиме после звонка с угрозой взрыва

09:13 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТерминал С аэропорта "Шереметьево"
Терминал С аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" после поступившего звонка с угрозой взрыва работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, в четверг утром от дежурного ЕДДС городского округа Химки в МЧС России по Подмосковью поступило сообщение о звонке с угрозой взрыва в аэропорту "Шереметьево". Позже выяснилось, что неизвестный мужчина позвонил в колл-центр ПАО "Аэрофлот" и потребовал вернуть ему деньги за билет на рейс авиакомпании "Победа". Оператор пыталась объяснить ему, что не обладает такой информацией, на что мужчина сказал, что она должна знать все. и что он взорвет аэропорт.
В экстренных службах добавили, что номер звонившего уже определили, в самом аэропорту проводятся оперативные мероприятия. "Шереметьево" работает в штатном режиме, усилена охрана и досмотр пассажиров. Работают четыре бригады кинологов.
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АэрофлотМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)ХимкиПроисшествия
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