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В Перу Мачу-Пикчу с 1 июля смогут посещать лишь 500 туристов в день
Знаменитый город инков Мачу-Пикчу, который снова откроется для туристов 1 июля, смогут посещать лишь примерно 500 гостей в день – это десятая часть от прежнего... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:25
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353
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В Перу Мачу-Пикчу с 1 июля смогут посещать лишь 500 туристов в день

17:25 18.06.2020
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© AP Photo / Rodrigo AbdЖенщина делает сэлфи в Мачу-Пикчу, Перу
Женщина делает сэлфи в Мачу-Пикчу, Перу
© AP Photo / Rodrigo Abd
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн – РИА Новости. Знаменитый город инков Мачу-Пикчу, который снова откроется для туристов 1 июля, смогут посещать лишь примерно 500 гостей в день – это десятая часть от прежнего числа, сообщил мэр города Агуас-Кальентес (или Мачу-Пикчу) Дарвин Бака Леон.
Агуас-Кальентес – это небольшой городок у подножья гор, где расположено древнее поседение инков, от него начинаются туристические маршруты.
"Согласно документу, который мы назвали соглашением по Мачу-Пикчу, мы обязаны исполнять протоколы. Число туристов, которые будут посещать Мачу-Пикчу, будет около 500, в лучшем случае", — сказал мэр в интервью радио RPP. Ранее город инков посещали около пяти тысяч человек в день.
Он отметил, что это тяжелый удар для местной экономики, ведь жизнь близлежащих городов и деревень завязана на туристах. В настоящее время более тысячи владельцев ресторанов, отелей и магазинчиков с поделками ждут возвращения посетителей. Вместе с тем на первом этапе смогут работать лишь 20-30 процентов из них.
Обязательным при посещении исторического памятника станет мытье рук, использование масок, соблюдение социальной дистанции.
Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, строение была основано племенем инков незадолго до 1500 года и возводилось вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем было покинуто. Уникальность Мачу-Пикчу в том, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
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