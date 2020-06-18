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В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного
В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет "Российская газета". РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:41
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного

09:10 18.06.2020 (обновлено: 13:41 18.06.2020)
29694
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет "Российская газета".
Отмечается, что, как правило, больничный рассчитывают исходя из средней зарплаты и страхового стажа сотрудника, но в некоторых случаях за основу берут минимальный размер оплаты труда.
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При этом размер выплаты могут снизить за нарушение предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу, а также если травму или заболевание работник получил вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.
Кроме того, отметили в ведомстве, больничные не ниже МРОТ выплачивают тем, у кого небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.
В Минтруде напомнили, что пособие исчисляется из среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом существует максимальный размер больничного — почти 70 тысяч рублей за месяц.
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