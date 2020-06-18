В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет "Российская газета"

Отмечается, что, как правило, больничный рассчитывают исходя из средней зарплаты и страхового стажа сотрудника, но в некоторых случаях за основу берут минимальный размер оплаты труда.

При этом размер выплаты могут снизить за нарушение предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу, а также если травму или заболевание работник получил вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.

Кроме того, отметили в ведомстве, больничные не ниже МРОТ выплачивают тем, у кого небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.