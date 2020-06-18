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В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:08
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РИА Новости
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353
60
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60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков

09:08 18.06.2020
476
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 17 июня со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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