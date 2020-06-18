https://ria.ru/20200618/1573099873.html
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в течение минувших суток не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в четверг РИА Новости в РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:08
2020-06-18T09:08
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200616/1573015723.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:99:3072:1827_1400x0_80_0_0_97e69b58d27321b1c065c865c2d17d3b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире