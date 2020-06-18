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Под Новосибирском задержали участника ДТП с пьяным главой райотдела ГИБДД
Участника автоаварии, уличившего начальника отдела ГИБДД в Куйбышевском районе Новосибирской области в езде в нетрезвом виде, задержали за оскорбление... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:09
куйбышев
новосибирская область
происшествия
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куйбышев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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куйбышев, новосибирская область, происшествия

Под Новосибирском задержали участника ДТП с пьяным главой райотдела ГИБДД

09:06 18.06.2020 (обновлено: 09:09 18.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Участника автоаварии, уличившего начальника отдела ГИБДД в Куйбышевском районе Новосибирской области в езде в нетрезвом виде, задержали за оскорбление инспектора ДПС в суде, рассматривавшем другой инцидент, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в ГУМВД по Новосибирской области сообщали, что в начале апреля начальник отдела ГИБДД в Куйбышевском районе Новосибирской области в состоянии алкогольного опьянения попал в автомобильную аварию, за которую его уволят из органов внутренних дел. Он стал участником столкновения с автомобилем Infinity, водитель которого снял на видео полицейского начальника и распространил запись в интернете.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Куйбышев, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства) и части 1 статьи 318 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сообщили в следственном управлении.
Представитель управления Анастасия Кулешова уточнила РИА Новости, что уголовные дела действительно возбуждены в отношении участника апрельского ДТП с начальником райотдела ГИБДД в Куйбышевском районе, однако к той аварии они отношения не имеют. Речь идет о другом разбираемом в суде дорожном конфликте подозреваемого с остановившим его инспектором ДПС.
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"По версии следствия, в мае текущего года в Куйбышевском районном суде города Куйбышева рассматривалось гражданское дело по иску старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда. В ходе судебного заседания подозреваемый, проявляя неуважение к суду, выразился в адрес истца грубой нецензурной бранью и высказал угрозу применения насилия", - рассказали агентству в СУСК.
В управлении отметили, что в рамках расследования уголовного дела в доме подозреваемого проведен обыск. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
89102710
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КуйбышевНовосибирская областьПроисшествия
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