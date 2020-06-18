Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200618/1573099704.html
"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе
"Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:37
хочу стать космонавтом
россия
сергей савельев
министерство обороны сша
роскосмос
анатолий антонов
китай
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
https://ria.ru/20191029/1560375623.html
https://ria.ru/20200617/1573090730.html
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_242:0:2331:1567_1400x0_80_0_0_9fa2f0cb245eda731ce51eab616eaa11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_503:0:2070:1567_1400x0_80_0_0_2ceec48bb8286eea39f160631ef2534d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей савельев, министерство обороны сша, роскосмос, анатолий антонов, китай, оон, сша, в мире

"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе

09:06 18.06.2020 (обновлено: 10:37 18.06.2020)
266
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, комментируя планы США по милитаризации космоса.
Ранее Пентагон завершил разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая.
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
29 октября 2019, 23:19
Страны СНГ в ООН выступили за недопущение гонки вооружений в космосе
"Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках… за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве", - приводятся слова Савельева в сообщении на сайте госкорпорации.
"С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США", - добавил он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. Дипломат отмечал, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.
Пентагон
17 июня, 21:51
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
200000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомРоссияСергей СавельевМинистерство обороны СШАРоскосмосАнатолий АнтоновКитайООНСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Землю с МКС
В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Тестирование на коронавирус
В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал Болтона "злобным дураком" на фоне выхода его мемуаров
Полиция Таиланда
В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Здание Парламента Японии в Токио
В Японии арестовали двух депутатов парламента за подкуп во время выборов
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
WSJ: Трамп смягчил позицию по Венесуэле после разговора с Путиным
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Эмблема на форме сотрудника полиции
Под Новосибирском задержали участника ДТП с пьяным главой райотдела ГИБДД
Пентагон
США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на "угрозу из России"
Международная космическая станция
С борта МКС запустили американский военный спутник
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов
Проспект Туран в Нур-Султане
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния