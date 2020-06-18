"Роскосмос" выступил за резолюцию против гонки вооружения в космосе

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Роскосмос" выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев, комментируя планы США по милитаризации космоса.
29 октября 2019, 23:19Страны СНГ в ООН выступили за недопущение гонки вооружений в космосе
"Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках… за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве", - приводятся слова Савельева в сообщении на сайте госкорпорации.
"С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США", - добавил он.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. Дипломат отмечал, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.