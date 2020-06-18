Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев подал документы о выдвижении в качестве кандидата на выборы главы Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома.
"Выдвинулся, совершенно верно. Сегодня Юмашев представил документы" - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что врио главы региона Игорь Кобзев представил документы о выдвижении в качестве кандидата.
Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября.
Муниципальное образование города Бодайбо и района расположено в северо-восточной части Иркутской области, в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, занимая 12% территории региона. Административный центр – Бодайбо, расположен более чем в тысяче километрах от Иркутска. Основной отраслью экономики является золотодобыча, которая ведется в районе почти 200 лет.