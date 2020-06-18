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Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области
Мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев подал документы о выдвижении в качестве кандидата на выборы главы Иркутской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:16
евгений юмашев
игорь кобзев
бодайбо
иркутская область
иркутск
политика
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евгений юмашев, игорь кобзев, бодайбо, иркутская область, иркутск, политика

Мэр Бодайбо подал документы на выборы главы Иркутской области

09:16 18.06.2020
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© Фото : пресс-службы избиркома Иркутской областиМэр города Бодайбо Евгений Юмашев
Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев
© Фото : пресс-службы избиркома Иркутской области
Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев
КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Мэр города золотодобытчиков Бодайбо Евгений Юмашев подал документы о выдвижении в качестве кандидата на выборы главы Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального избиркома.
"Выдвинулся, совершенно верно. Сегодня Юмашев представил документы" - сказала собеседница агентства.
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
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Врио главы Иркутской области выдвинул свою кандидатуру на выборы
Ранее сообщалось, что врио главы региона Игорь Кобзев представил документы о выдвижении в качестве кандидата.
Досрочные выборы губернатора Иркутской области назначены на 13 сентября.
Муниципальное образование города Бодайбо и района расположено в северо-восточной части Иркутской области, в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, занимая 12% территории региона. Административный центр – Бодайбо, расположен более чем в тысяче километрах от Иркутска. Основной отраслью экономики является золотодобыча, которая ведется в районе почти 200 лет.
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