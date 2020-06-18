В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
Ранее министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на якобы "существенную угрозу" со стороны России и Китая.
"Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере", - приводятся слова Савельева в сообщении на сайте госкорпорации.
По его словам, российская сторона готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства, а не только к поставкам американским компаниям ракетных двигателей РД-180/181 и доставке американских астронавтов на борт Международной космической станции.