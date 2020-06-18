В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

"Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере", - приводятся слова Савельева в сообщении на сайте госкорпорации.