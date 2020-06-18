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В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:59
сергей савельев
рд-180
космос - риа наука
роскосмос
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353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей савельев, рд-180, космос - риа наука, роскосмос, сша

В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США

08:59 18.06.2020
1241
© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Милитаризация космоса со стороны США может нарушить сотрудничество с Россией, заявил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
Ранее министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на якобы "существенную угрозу" со стороны России и Китая.
"Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере", - приводятся слова Савельева в сообщении на сайте госкорпорации.
По его словам, российская сторона готова к наращиванию всеобъемлющего партнерства между Москвой и Вашингтоном по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космического пространства, а не только к поставкам американским компаниям ракетных двигателей РД-180/181 и доставке американских астронавтов на борт Международной космической станции.
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Сергей СавельевРД-180Космос - РИА НаукаРоскосмосСША
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