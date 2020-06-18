В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну

БАНГКОК, 18 июн – РИА Новости. Трое из семи россиян, составляющих экипаж российской спортивной парусной яхты Uminoko, застрявшей в порту острова Трое из семи россиян, составляющих экипаж российской спортивной парусной яхты Uminoko, застрявшей в порту острова Пхукет Таиланде 25 марта из-за COVID-19, задержаны иммиграционной полицией острова по обвинению в нелегальном сходе на берег и въезде в страну. Посольство РФ сообщило, что оказывает содействие и еще в апреле обратилось к таиландским властям с просьбой о помощи в разрешении ситуации.

"Трое членов нашего экипажа задержаны иммиграционной полицией по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства Таиланда, нелегальном въезде в страну", - сообщил РИА Новости в четверг капитан судна Виталий Плаксин.

"На сегодня назначено заседание суда, на котором будет рассматриваться их дело", - добавил капитан.

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Таиландская одиссея российской яхты

Яхта Uminoko, неоднократно успешно участвовавшая в таиландских регатах, в феврале – марте 2020 года находилась в Таиланде с экипажем из семи россиян. 17 марта судно покинуло Пхукет, направляясь в Малайзию , однако было вынуждено вернуться из-за закрытия всех малайзийских портов из-за пандемии.

На Пхукет яхта вновь прибыла 25 марта после 17.00, когда офисы регистрации судов и иммиграционной полиции порта уже были закрыты, а с 00.00 часов 26 марта в Таиланде вступил в силу режим чрезвычайного положения, и порты страны были полностью закрыты на все время его действия, въезд иностранных граждан в Таиланд был запрещен. Яхтсмены не смогли получить полагающиеся гражданам России 30-дневные безвизовые въездные штампы Таиланда в паспорта, и потому не имели права сходить на берег, однако руководство порта разрешило судну остаться в порту на стоянке. По словам капитана яхты, экипажу тогда удалось неофициально договориться с иммиграционной полицией о возможности иногда сходить на берег для пополнения запасов продовольствия, так как "полицейские понимали, что яхтсмены оказались заложниками ситуации". Яхта вместе с экипажем находится на Пхукете уже более двух с половиной месяцев.

Задержание

"Когда позавчера сотрудники иммиграционной полиции прибыли на яхту с проверкой, на ней был только я, поскольку остальные члены экипажа находились на берегу. Мне было сделано предупреждение о незаконности схода на берег без таиландских въездных штампов в паспортах и предложено всех немедленно собрать", - рассказал он.

"Через час полицейские вернулись на яхту и забрали всех, кто уже был на ней, в управление иммиграционной полиции. Нас было четверо. Троих задержали за нелегальный въезд в Таиланд, то есть за то, что они сошли на берег, не имея въездных штампов Таиланда. Потом их отвезли в районный отдел уголовной полиции и поместили в камеры временного содержания, а меня отвезли обратно на яхту, так как я не был на берегу в момент проверки", - сообщил он.

На вопрос агентства об остальных членах экипажа Плаксин ответил, что два человека 9 июня должны были вылететь во Владивосток вывозным авиарейсом, но по ряду причин на рейс опоздали и были направлены таиландскими властями на 14-дневный карантин в государственное карантинное учреждение, как вновь прибывшие из-за границы. Еще один член экипажа выехал из Таиланда во Владивосток на другом судне, сообщил он.

В комментарии РИА Новости посольство РФ в Таиланде сообщило, что российские дипломаты обратились еще в апреле к таиландским властям с просьбой о помощи в разрешении нестандартной ситуации, сложившейся у экипажа российской яхты.

"Посольство незамедлительно обратилось к властям Таиланда в целях поиска выхода из ситуации. Соответствующие шаги по оказанию гражданам необходимого содействия были предприняты на уровне руководства МИД России", - сообщили в дипмиссии, пояснив, что в результате этих действий российской стороны таиландская сторона согласилась разрешить въезд в страну "в исключительном порядке для этой группы граждан с принципиальным условием организации дальнейшего их вывоза ближайшими рейсами в Россию".

По словам дипломатов, возвратиться на родину согласились только двое, а остальные такого желания не проявили.

"По линии Минкомсвязи и МИД России указанным гражданам было оказано содействие в регистрации на вывозной рейс а/к "Аврора" Пхукет – Владивосток 9 июня 2020 г. В день вылета в порту г.Пхукет таиландскими властями для двоих пассажиров были организованы въездные погранично-таможенные процедуры, в их документах произведены необходимые отметки о въезде. Однако ко времени вылета рейса россияне не явились, прибыв в международный аэропорт с опозданием", - сообщили российские дипломаты.

В настоящее время усилия по разрешению ситуации предпринимают региональные власти провинции Пхукет во взаимодействии с Генеральным консульством России в г.Пхукет, говорится в комментарии.