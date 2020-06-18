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Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:46
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

08:46 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 июня состоит на лечении 186 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 186, подтверждённых с COVID – 186, с кислородной поддержкой – 140, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.
Главврач добавил, что за сутки поступили 11 человек, выписались - 19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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