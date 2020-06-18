Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 18 июня состоит на лечении 186 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 186, подтверждённых с COVID – 186, с кислородной поддержкой – 140, на ИВЛ – 12", - написал он в Facebook.