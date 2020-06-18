https://ria.ru/20200618/1573099261.html
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 180 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:46
2020-06-18T08:46
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_105:66:2975:1681_1400x0_80_0_0_146b99df5690af150484b951831d1941.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_105:66:2975:1681_1400x0_80_0_0_146b99df5690af150484b951831d1941.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_efedf6e31b0be999231a4e3dc4632597.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_668:303:2413:2048_1400x0_80_0_0_6d4a399160872822354e6be4ec87ef7a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва