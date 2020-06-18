В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

ГАЗА, 18 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине увеличилось до 745, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции.
"Тридцать девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены за сутки в окрестности города Хеврон, в Рамалле, Иерусалиме и на Западном берегу, количество инфицированных выросло до 745", - заявила эль-Кела.
Эль-Кела добавила, что планирует провести срочное совещание комитета по борьбе с коронавирусом для изучения развития эпидемиологической ситуации в Палестине после выявления новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
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