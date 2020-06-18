В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700

Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700

Эль-Кела добавила, что планирует провести срочное совещание комитета по борьбе с коронавирусом для изучения развития эпидемиологической ситуации в Палестине после выявления новых случаев.