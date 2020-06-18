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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573099240.html
В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине увеличилось до 745, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хеврон (провинция)
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, хеврон (провинция), воз, иерусалим, палестина, в мире

В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

08:47 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ГАЗА, 18 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине увеличилось до 745, сообщила палестинский министр здравоохранения Май эль-Кела в ходе пресс-конференции.
"Тридцать девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявлены за сутки в окрестности города Хеврон, в Рамалле, Иерусалиме и на Западном берегу, количество инфицированных выросло до 745", - заявила эль-Кела.
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16 июня, 20:54Распространение нового коронавируса
Число случаев коронавируса в Палестине приблизилось к 700
Эль-Кела добавила, что планирует провести срочное совещание комитета по борьбе с коронавирусом для изучения развития эпидемиологической ситуации в Палестине после выявления новых случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хеврон (провинция)ВОЗИерусалимПалестинаВ мире
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