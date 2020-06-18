Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве пьяный водитель без прав за рулем Porsche врезался в две машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным источника, это внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, ему грозит до 15 суток ареста. Никто не пострадал.
Инцидент произошел накануне в 16:40 на улице 1905 года.
"Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения", — сказали в пресс-службе.
Освидетельствование показало, что виновник ДТП был пьян. Ранее его лишили водительских прав.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.