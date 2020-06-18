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Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве
В Москве пьяный водитель без прав за рулем Porsche врезался в две машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:37
москва
хабаровский край
происшествия
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москва
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, хабаровский край, происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве

08:46 18.06.2020 (обновлено: 12:37 18.06.2020)
34110
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве пьяный водитель без прав за рулем Porsche врезался в две машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным источника, это внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, ему грозит до 15 суток ареста. Никто не пострадал.
Инцидент произошел накануне в 16:40 на улице 1905 года.
"Водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения", — сказали в пресс-службе.
Освидетельствование показало, что виновник ДТП был пьян. Ранее его лишили водительских прав.
Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО. Сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств у "Роснефти", где занимал должность вице-президента.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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356566272120
Обсудить 37
МоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Конфискация имущества у таких поможет России!
18 июня, 09:16
llaitman
8960000
Этого клоуна давно надо было сажать на нары. Его дед под следствием не один год, никак как бы не разберутся. Такое у нас правосудие....
18 июня, 09:29
Арсений Новиков
8711101
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