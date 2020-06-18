Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573099172.html
В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом
Пациент инфекционной больницы в Удмуртии скончался в возрасте 84 лет и стал 24-й жертвой коронавируса в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
можга
сарапул
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
удмуртская республика (удмуртия)
можга
сарапул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_97:0:2828:2048_1400x0_80_0_0_2eae97989347272007f37c936f57cc35.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_5962cde61e3e0863c20a30a189427547.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), можга, сарапул, общество

В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом

08:44 18.06.2020
777
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале
Врач в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Пациент инфекционной больницы в Удмуртии скончался в возрасте 84 лет и стал 24-й жертвой коронавируса в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"На утро 18 июня 2020 года на территории Удмуртской Республики выявлено еще 20 случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула. К сожалению, скончался еще один пациент - мужчина, 84 лет. Общее число летальных случаев - 24. Окончательно выздоровели и были выписаны 25 человек", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его данным, всего в Удмуртии зарегистрировано 1195 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 694 человека справились с инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
001200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)МожгаСарапулОбщество
Рекомендуем
Медик карантинного центра в Коммунарке
В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Проспект Туран в Нур-Султане
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета
Татарстан заменил обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа
Владивосток
Во Владивостоке убрали пену, покрывшую участок дороги
Линии электропередачи во Львовской области
Почти 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Тестирование на коронавирус
В Палестине выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Инспектор ГИБДД
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве
Полиция Таиланда
В Таиланде трех россиян задержали за нелегальный въезд в страну
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
Вид на Землю с МКС
В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния