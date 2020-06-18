https://ria.ru/20200618/1573099172.html
В Удмуртии умер пожилой пациент с коронавирусом
Пациент инфекционной больницы в Удмуртии скончался в возрасте 84 лет и стал 24-й жертвой коронавируса в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:44
2020-06-18T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
можга
сарапул
общество
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удмуртская республика (удмуртия)
можга
сарапул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529045_0:0:3030:1704_1400x0_80_0_0_4dee6ce0d32b9a6bb41c0246a9f7927c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), можга, сарапул, общество