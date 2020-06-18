Во Владивостоке убрали пену, покрывшую участок дороги

Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видно, как большой участок дороги по улице Калинина и обочины покрывают крупные клубы пены, также пена летает над дорогой и оседает на машинах. Авторы кадров пишут, что пахнет шампунем, а комментаторы шутят, что это "пенная вечеринка". В мэрии сообщали, что на месте сотрудники администрации города разбираются в причинах разлива вещества, в воздухе стоит запах химии.