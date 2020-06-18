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Во Владивостоке убрали пену, покрывшую участок дороги
Городские службы Владивостока устранили последствия разлива вещества, из-за которого участок дороги был покрыт крупными клубами пены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:42
владивосток
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владивосток, происшествия

Во Владивостоке убрали пену, покрывшую участок дороги

08:42 18.06.2020
6780
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Городские службы Владивостока устранили последствия разлива вещества, из-за которого участок дороги был покрыт крупными клубами пены, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видно, как большой участок дороги по улице Калинина и обочины покрывают крупные клубы пены, также пена летает над дорогой и оседает на машинах. Авторы кадров пишут, что пахнет шампунем, а комментаторы шутят, что это "пенная вечеринка". В мэрии сообщали, что на месте сотрудники администрации города разбираются в причинах разлива вещества, в воздухе стоит запах химии.
Пена на поверхности Москва-реки в районе Филевский парк
8 июня, 12:25
Инспекторы взяли пробы пены, появившейся в Москве-реке
"Специалисты поговорили с местными жителями, представителями местных предприятий, выяснили, что происшествие произошло ночью, но, к сожалению, свидетелей найти не удалось, источник разлива также не установлен. Городские службы замыли территорию, полностью устранили пену, сейчас там все чисто", - сказал собеседник
По его словам, ущерба городскому хозяйству нет.
063007
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ВладивостокПроисшествия
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