https://ria.ru/20200618/1573099147.html
Во Владивостоке убрали пену, покрывшую участок дороги
Городские службы Владивостока устранили последствия разлива вещества, из-за которого участок дороги был покрыт крупными клубами пены, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:42
2020-06-18T08:42
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_57d946ac7ec1a631e7af8e947aa55951.jpg
https://ria.ru/20200608/1572620528.html
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_57d946ac7ec1a631e7af8e947aa55951.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_295:0:3026:2048_1400x0_80_0_0_8d3d195fd8ff1720af6afc5fd119079d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_636:0:2684:2048_1400x0_80_0_0_c576d3c266d40569c7a2dc7e7178e885.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости.
Городские службы Владивостока
устранили последствия разлива вещества, из-за которого участок дороги был покрыт крупными клубами пены, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Местные жители публиковали в соцсетях видео, на которых видно, как большой участок дороги по улице Калинина и обочины покрывают крупные клубы пены, также пена летает над дорогой и оседает на машинах. Авторы кадров пишут, что пахнет шампунем, а комментаторы шутят, что это "пенная вечеринка". В мэрии сообщали, что на месте сотрудники администрации города разбираются в причинах разлива вещества, в воздухе стоит запах химии.
"Специалисты поговорили с местными жителями, представителями местных предприятий, выяснили, что происшествие произошло ночью, но, к сожалению, свидетелей найти не удалось, источник разлива также не установлен. Городские службы замыли территорию, полностью устранили пену, сейчас там все чисто", - сказал собеседник
По его словам, ущерба городскому хозяйству нет.