https://ria.ru/20200618/1573099121.html
Названы пять симптомов рака кишечника
Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:41
2020-06-18T12:34
здоровье
общество
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РИА Новости
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здоровье, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.
По его словам, этот отдел кишечника наиболее труден для диагностики.
"Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции", — написал специалист в инстаграме.
Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.
Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.