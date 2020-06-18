Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573099121.html
Названы пять симптомов рака кишечника
Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:34
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:413:2174:1636_1400x0_80_0_0_a3b939b530fbfff89a9f81a23c57daed.jpg
https://ria.ru/20200617/1573078578.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:413:2174:1636_1400x0_80_0_0_a3b939b530fbfff89a9f81a23c57daed.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:209:2174:1840_1400x0_80_0_0_7c05f51c8393e0d0cc960aaa92d07d0d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_63:0:2111:2048_1400x0_80_0_0_64bc9983fce46774723b884ca7136893.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названы пять симптомов рака кишечника

08:41 18.06.2020 (обновлено: 12:34 18.06.2020)
179632
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.
По его словам, этот отдел кишечника наиболее труден для диагностики.

"Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции", — написал специалист в инстаграме.

Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.
Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.
Раковая клетка в организме человека
17 июня, 17:23РИА Наука
Назван способ предотвратить один из самых распространенных видов рака
1702036523771
Обсудить 2
ЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Раковая клетка
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Вильнюс, Литва
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Купюра 2000 рублей
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как распознать плохого врача
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме 8 лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния