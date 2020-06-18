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Республика Татарстан
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Татарстан заменил обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа
Правительство Татарстана с 18 июня разрешило органам власти проводить мероприятия при обеспечении мер профилактики, а также заменило обсервацию на самоизоляцию... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:33
республика татарстан
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Татарстан заменил обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа

08:37 18.06.2020 (обновлено: 11:33 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Правительство Татарстана с 18 июня разрешило органам власти проводить мероприятия при обеспечении мер профилактики, а также заменило обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа, соответствующее постановление кабинета министров республики опубликовано на сайте правовой информации.
"Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении. Проведение массовых досуговых, культурных, спортивных, развлекательных мероприятий по-прежнему запрещено.
С четверга отменяется обязательная 14-дневная обсервация для граждан, прибывающих в Татарстан из-за рубежа. Теперь такие граждане, а также лица, проживающие вместе с ними, должны будут провести две недели на самоизоляции по месту проживания (пребывания). Прибывшие до 18 июня продолжают оставаться в обсервации.
Решением правительства с 22 июня разрешается работа государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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С 12 мая в Татарстане была отменена система смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, а также обязательность справки при передвижении. Но жителей республики обязали носить маски, (респираторы, повязки), а в торговых объектах и в общественном транспорте - также перчатки. Возобновили работу организации сферы услуг и объекты, которые реализуют непродовольственные товары – небольшие магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 квадратных метров, имеющие отдельный вход, автосалоны, салоны красоты, спа-салоны, химчистки, ремонтные мастерские. Разрешено торжественно регистрировать брак с общим количеством участников не более 10.
С 5 июня правительство Татарстана разрешило жителям республики посещать спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования. Кроме того, с 5 июня для всех въезжающих в республику жителей РФ отменены предоставление справок об отсутствии коронавируса и обязательная двухнедельная самоизоляция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Республика ТатарстанКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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