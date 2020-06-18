Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН

"Глубоко признателен за огромную поддержку, оказанную мировым сообществом членству Индии в Совете Безопасности ООН . Индия будет сотрудничать со всеми странами-членами в целях содействия глобальному миру, безопасности, устойчивости и равенству", - написал Моди в Twitter

Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сообщил, что Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг. Второй тур голосования, в ходе которого члены ООН будут выбирать между Кенией и Джибути, пройдет в четверг в 9.00 (16.00 мск).

Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.