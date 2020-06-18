Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил признательность за выбор Индии одним новых непостоянных членов СБ ООН.
Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сообщил, что Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг. Второй тур голосования, в ходе которого члены ООН будут выбирать между Кенией и Джибути, пройдет в четверг в 9.00 (16.00 мск).
Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
17 июня, 19:34Сказано в эфиреОсобое место. Что последует за инцидентом на границе Индии и Китая?Глава МИД Китая в разговоре с индийским коллегой потребовал провести расследование инцидента на границе стран, в ходе которого сообщалось об убитых и раненых. Аналитик Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.