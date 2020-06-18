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Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил признательность за выбор Индии одним новых непостоянных членов СБ ООН. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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нарендра моди, генеральная ассамблея оон, оон, индия, в мире

Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН

08:28 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Индийский премьер-министр Нарендра Моди выразил признательность за выбор Индии одним новых непостоянных членов СБ ООН.
"Глубоко признателен за огромную поддержку, оказанную мировым сообществом членству Индии в Совете Безопасности ООН. Индия будет сотрудничать со всеми странами-членами в целях содействия глобальному миру, безопасности, устойчивости и равенству", - написал Моди в Twitter.
Ранее председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде сообщил, что Индия, Мексика, Норвегия и Ирландия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы, пятую страну будут избирать в ходе второго тура в четверг. Второй тур голосования, в ходе которого члены ООН будут выбирать между Кенией и Джибути, пройдет в четверг в 9.00 (16.00 мск).
Все эти государства уже были членами Совбеза. Индия занимала кресло в СБ семь раз, Канада – шесть, Мексика и Норвегия - по четыре, Ирландия – три, Кения – дважды, Джибути – лишь один раз.
Индийский военнослужащий в Ладакхе
17 июня, 19:34Сказано в эфире
Особое место. Что последует за инцидентом на границе Индии и Китая?Глава МИД Китая в разговоре с индийским коллегой потребовал провести расследование инцидента на границе стран, в ходе которого сообщалось об убитых и раненых. Аналитик Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik поделился прогнозом о дальнейшем развитии ситуации.
Совбез ООН - постоянно действующая структура организации, на которую возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В Совбезе всегда заседают 15 стран - пять постоянных членов и десять временных. Постоянные члены - Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они обладают правом вето. Десять остальных членов СБ избираются на два года. Германия, Бельгия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР избраны на 2019-2020 годы, а Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония, Сент-Винсент и Гренадины – на 2020-2021 годы.
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Нарендра МодиГенеральная Ассамблея ООНООНИндияВ мире
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