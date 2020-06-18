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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573098768.html
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 113 человек выздоровели, один пациент скончался, сообщает РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:28
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

08:28 18.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 113 человек выздоровели, один пациент скончался, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 18 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 113 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалась еще одна женщина, ей было 78 лет", - говорится в сообщении.
Врач у окна в госпитале COVID-19
17 июня, 07:27Распространение нового коронавируса
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Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрированы 4711 случаев COVID-19, из них – 314 детей. 2502 пациента выздоровели, 63 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030. В больницы районов области госпитализированы 311 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 164 479 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 584 жителя региона, 23 101 человек снят с наблюдения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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