В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Сто семь новых случаев инфицирования Сто семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , 113 человек выздоровели, один пациент скончался, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 18 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 113 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончалась еще одна женщина, ей было 78 лет", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрированы 4711 случаев COVID-19, из них – 314 детей. 2502 пациента выздоровели, 63 пациента скончались.

"В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 17 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2030. В больницы районов области госпитализированы 311 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 164 479 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 584 жителя региона, 23 101 человек снят с наблюдения.