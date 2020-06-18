https://ria.ru/20200618/1573098744.html
Почти 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Почти 70 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в четверг в Госслужбе страны по чрезвычайным... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:28
2020-06-18T08:28
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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украина, в мире
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости.
Почти 70 населенных пунктов в трех областях Украины
остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в четверг в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в трех областях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В частности, в Черниговской области без света остались 34 населенных пункта, в Житомирской – 27 и в Киевской – восемь.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, в среду на территории Винницкой, Одесской и Ровенской областей в результате непогоды были частично повреждены кровли 21 жилого дома, подтоплены пять жилых домов и 18 дворов.