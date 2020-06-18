Почти 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Почти 70 населенных пунктов в трех областях Почти 70 населенных пунктов в трех областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщили в четверг в Госслужбе страны по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов в трех областях", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В частности, в Черниговской области без света остались 34 населенных пункта, в Житомирской – 27 и в Киевской – восемь.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.