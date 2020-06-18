Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню

"С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза", - цитирует сайт заммэра.