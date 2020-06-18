Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573098681.html
Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню
Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений, сообщается на сайте мэра столицы в четверг. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:25
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/87/1557068709_0:125:3197:1923_1400x0_80_0_0_41c59a6d22c58cfb9a8cebbc406ad1ab.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/87/1557068709_0:125:3197:1923_1400x0_80_0_0_41c59a6d22c58cfb9a8cebbc406ad1ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/87/1557068709_234:0:2965:2048_1400x0_80_0_0_cbfc3b190fb27cba0b17bbc41d4f966b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155706/87/1557068709_575:0:2623:2048_1400x0_80_0_0_e30b17d1224cac574f5d7cd5cb31b703.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, экономика

Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню

08:25 18.06.2020
382
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити". В центре: башни "Империя" и "Город столиц"
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений, сообщается на сайте мэра столицы в четверг.
"Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, он составил 24,5 миллиарда рублей - это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции", - сообщается на сайте со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что на восстановление повлияли, в том числе, сбалансированная структура экономики города и принятые по решению мэра Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.
"С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза", - цитирует сайт заммэра.
По словам министра правительства Москвы Кирилла Пуртова, значительный рост товарооборота отмечен также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.
"За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
640002
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииВладимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваЭкономика
Рекомендуем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Автомобильное движение в Москве
В офисах "Мои документы" в Москве зарегистрировали более 130 тысяч машин
Линии электропередачи во Львовской области
Почти 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Проспект Туран в Нур-Султане
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Колосья пшеницы
Снижение урожая не отразится на внутреннем рынке Кубани, заявили власти
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" намерен испытывать авиадвигатели в виртуальной реальности
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
В Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 32 градусов
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Минздрав: аптеки в регионах готовы работать с маркированными лекарствами
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета
Татарстан заменил обсервацию на самоизоляцию для прибывающих из-за рубежа
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Сборы Apple и Google разрушают стартапы, заявил Дуров
Инспектор ГИБДД
Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил пьяное ДТП в Москве
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество проведет оценку представленных в России импортных вин
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния