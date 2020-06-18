Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы составляет 98% от уровня активности до введения режима ограничений, сообщается на сайте мэра столицы в четверг.
"Оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2%, он составил 24,5 миллиарда рублей - это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции", - сообщается на сайте со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что на восстановление повлияли, в том числе, сбалансированная структура экономики города и принятые по решению мэра Сергея Собянина меры поддержки. В четыре антикризисных пакета входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей. В их числе арендные каникулы и отсрочки, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.
"С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок - в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза", - цитирует сайт заммэра.
По словам министра правительства Москвы Кирилла Пуртова, значительный рост товарооборота отмечен также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.
"За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.