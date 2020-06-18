Минздрав: аптеки в регионах готовы работать с маркированными лекарствами

Маркировка лекарственных препаратов станет обязательной в России с 1 июля.

В России с первого июля начнут маркировать лекарства

В России с первого июля начнут маркировать лекарства

"Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек", - говорится в сообщении.