Минздрав: аптеки в регионах готовы работать с маркированными лекарствами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что работать с маркированными лекарствами готовы уже большинство аптек в регионах России.
Маркировка лекарственных препаратов станет обязательной в России с 1 июля.
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"Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек", - говорится в сообщении.
Все аптечные организации Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа готовы работать с маркированными лекарствами, уточнили в пресс-службе.
"Вплотную к полному охвату регистрацией в системе маркировки приблизились аптечные организации из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%)", - отметили в Минздраве.
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