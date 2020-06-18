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Минздрав: аптеки в регионах готовы работать с маркированными лекарствами
Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что работать с маркированными лекарствами готовы уже большинство аптек в регионах России. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:20
россия
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав: аптеки в регионах готовы работать с маркированными лекарствами

08:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске в аптеке в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что работать с маркированными лекарствами готовы уже большинство аптек в регионах России.
Маркировка лекарственных препаратов станет обязательной в России с 1 июля.
Аптека
9 января, 15:06
В России с первого июля начнут маркировать лекарства
"Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек", - говорится в сообщении.
Все аптечные организации Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа готовы работать с маркированными лекарствами, уточнили в пресс-службе.
"Вплотную к полному охвату регистрацией в системе маркировки приблизились аптечные организации из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%)", - отметили в Минздраве.
Выбор таблетки
3 июня, 15:17
Минздрав назвал маркировку лекарств необходимой
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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