В Якутске за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19

По его словам, ситуация в регионе остается тяжелой. С начала распространения коронавирусной инфекции общее количество заболевших составило 3 389. За сутки - 99 новых случаев заражения, из них в Якутске - 74. Это самые высокие показатели по инфицированным за июнь. По количеству заболевших Якутск вернулся на две недели назад.

"Это говорит о том, что по городу Якутску за последние дни, к сожалению, есть определенный рост заболеваемости. И по количеству заболевших Якутск вернулся где-то на две недели назад. Ну, а по республике у нас есть серьезное увеличение по ряду районов, которое необходимо сейчас локализовать, делать все, чтобы болезнь дальше по районам не распространялась", - рассказал Николаев.