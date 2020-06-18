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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573098600.html
В Якутске за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусом в Якутске за сутки приблизилось к показателям двухнедельной давности, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 74... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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якутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, якутск, общество

В Якутске за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19

08:19 18.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Якутске за сутки приблизилось к показателям двухнедельной давности, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 74 новых случая из 99 в республике, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневом брифинге оперативного штаба.
По его словам, ситуация в регионе остается тяжелой. С начала распространения коронавирусной инфекции общее количество заболевших составило 3 389. За сутки - 99 новых случаев заражения, из них в Якутске - 74. Это самые высокие показатели по инфицированным за июнь. По количеству заболевших Якутск вернулся на две недели назад.
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"Это говорит о том, что по городу Якутску за последние дни, к сожалению, есть определенный рост заболеваемости. И по количеству заболевших Якутск вернулся где-то на две недели назад. Ну, а по республике у нас есть серьезное увеличение по ряду районов, которое необходимо сейчас локализовать, делать все, чтобы болезнь дальше по районам не распространялась", - рассказал Николаев.
Также он сообщил о 26 больных коронавирусом в тяжелом состоянии, из них пятеро на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровели 108 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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