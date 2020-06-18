https://ria.ru/20200618/1573098600.html
В Якутске за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19
Число выявленных заболевших коронавирусом в Якутске за сутки приблизилось к показателям двухнедельной давности, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 74... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:19
2020-06-18T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095149.html
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1400x0_80_0_0_c178352ff06a47df7197f4d1dbaed171.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_3ce0e3459c1677c114a65c8196ea7210.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_642:0:2690:2048_1400x0_80_0_0_bcea10810d02d34721a38c304ca93c26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, якутск, общество
ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости.
Число выявленных заболевших коронавирусом в Якутске
за сутки приблизилось к показателям двухнедельной давности, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 74 новых случая из 99 в республике, сообщил глава Якутии Айсен Николаев
на ежедневом брифинге оперативного штаба.
По его словам, ситуация в регионе остается тяжелой. С начала распространения коронавирусной инфекции общее количество заболевших составило 3 389. За сутки - 99 новых случаев заражения, из них в Якутске - 74. Это самые высокие показатели по инфицированным за июнь. По количеству заболевших Якутск вернулся на две недели назад.
"Это говорит о том, что по городу Якутску за последние дни, к сожалению, есть определенный рост заболеваемости. И по количеству заболевших Якутск вернулся где-то на две недели назад. Ну, а по республике у нас есть серьезное увеличение по ряду районов, которое необходимо сейчас локализовать, делать все, чтобы болезнь дальше по районам не распространялась", - рассказал Николаев.
Также он сообщил о 26 больных коронавирусом в тяжелом состоянии, из них пятеро на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровели 108 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.