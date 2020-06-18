Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573098471.html
Пакистан обвинил Индию в гибели четырех гражданских лиц в Кашмире
Власти Пакистана обвинили Индию в неспровоцированном нарушении режима прекращения огня, в результате чего погибли четверо гражданских лиц. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:14
кашмир
нью-дели
пакистан
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147908/61/1479086158_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_183f60c2b47929f5873b8da892fb2c74.jpg
https://ria.ru/20200225/1565186015.html
https://ria.ru/20200610/1572757717.html
2
кашмир
нью-дели
пакистан
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/147908/61/1479086158_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_183f60c2b47929f5873b8da892fb2c74.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/147908/61/1479086158_0:0:3000:2250_1400x0_80_0_0_f87c1c06c5e8390a03d95022eefd906b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/147908/61/1479086158_277:0:2573:2296_1400x0_80_0_0_4f9c1e0957530827e84c2b83b0eff971.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кашмир, нью-дели, пакистан, индия, в мире

Пакистан обвинил Индию в гибели четырех гражданских лиц в Кашмире

08:14 18.06.2020
187
© AP Photo / Mukhtar KhanСолдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
© AP Photo / Mukhtar Khan
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Власти Пакистана обвинили Индию в неспровоцированном нарушении режима прекращения огня, в результате чего погибли четверо гражданских лиц.
"Войска индийской армии начали неспровоцированные нарушения режима прекращения огня в секторах Никиал и Багсар вдоль линии контроля, нацелившись на гражданское население. 4 невинных гражданских лица, включая женщину, погибли, 1 гражданский получил ранения", - сообщил официальный представитель армии Пакистана генерал-майор Бабар Ифтихар в Twitter.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции в Нью-Дели, Индия. 25 февраля 2020
25 февраля, 15:55
Трамп готов выступить посредником в урегулировании в Кашмире
Он отметил, что пакистанская армия "эффективно ответила на огонь индийцев".
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
Нью-Дели, Индия
10 июня, 16:11
Пакистан заявил Индии протест из-за нарушения режима прекращения огня
101011
Обсудить 2
КашмирНью-ДелиПакистанИндияВ мире
Рекомендуем
Мужчина с женщиной на одной из улиц Тель-Авива
В Израиле "Родители" объясняют подросткам важность ношения масок
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер выразил признательность за включение Индии в состав СБ ООН
Военнослужащие афганской национальной армии
В Афганистане семь полицейских погибли при нападении талибов
Индийский военнослужащий в Ладакхе
Побоище на границе. Почему военные Индии и Китая сошлись врукопашную
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Проспект Туран в Нур-Султане
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Линии электропередачи во Львовской области
Почти 70 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды
Нью-Дели. Индия
Пакистан выразил Индии протест из-за ситуации в Кашмире
Полиция в Турции
В Турции при подрыве автомобиля погибли четыре человека
Скорая в Афганистане
В Афганистане при взрыве в провинции Тахар погибли восемь человек
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Черногории выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Небоскребы делового центра Москва-сити. В центре: башни Империя и Город столиц
Деловая активность в Москве вернулась к обычному уровню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния