https://ria.ru/20200618/1573098433.html
В Республике Алтай пять сотрудников минтруда заразились коронавирусом
Пять сотрудников минтруда Республики Алтай заболели коронавирусом, глава региона Олег Хорохордин поручил отстранить от работы с посетителями всех специалистов,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:11
2020-06-18T08:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
олег хорохордин
республика алтай
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, олег хорохордин, республика алтай, общество
БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости.
Пять сотрудников минтруда Республики Алтай
заболели коронавирусом, глава региона Олег Хорохордин
поручил отстранить от работы с посетителями всех специалистов, кто мог с ними контактировать, сообщают в четверг в региональном правительстве.
"Глава поручил временно отстранить от непосредственной работы с гражданами всех потенциально контактных сотрудников в целях недопущения распространения инфекции… коронавирус был подтвержден у пяти сотрудников министерства", - говорится в сообщении.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министру труда, социального развития и занятости населения региона Адару Сумину максимально усилить все профилактические и дезинфекционные меры как в самом министерстве, так и в подведомственных учреждениях.
Это касается управлений социальной поддержки и центров занятости населения во всех районах республики.
"Важно, чтобы это ни в коем случае не повлияло на деятельность минтруда и его учреждений. Здоровье людей – безусловный приоритет, поэтому первоочередное внимание – мерам профилактики и строгому соблюдению масочного режима", – цитирует пресс-служба регионального правительства главу региона.
В Республике Алтай лабораторно подтверждено 336 случаев коронавируса, 150 человек вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.