В Республике Алтай пять сотрудников минтруда заразились коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

БАРНАУЛ, 18 июн - РИА Новости. Пять сотрудников минтруда Пять сотрудников минтруда Республики Алтай заболели коронавирусом, глава региона Олег Хорохордин поручил отстранить от работы с посетителями всех специалистов, кто мог с ними контактировать, сообщают в четверг в региональном правительстве.

"Глава поручил временно отстранить от непосредственной работы с гражданами всех потенциально контактных сотрудников в целях недопущения распространения инфекции… коронавирус был подтвержден у пяти сотрудников министерства", - говорится в сообщении.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил министру труда, социального развития и занятости населения региона Адару Сумину максимально усилить все профилактические и дезинфекционные меры как в самом министерстве, так и в подведомственных учреждениях.

Это касается управлений социальной поддержки и центров занятости населения во всех районах республики.

"Важно, чтобы это ни в коем случае не повлияло на деятельность минтруда и его учреждений. Здоровье людей – безусловный приоритет, поэтому первоочередное внимание – мерам профилактики и строгому соблюдению масочного режима", – цитирует пресс-служба регионального правительства главу региона.

В Республике Алтай лабораторно подтверждено 336 случаев коронавируса, 150 человек вылечились.