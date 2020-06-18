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В офисах "Мои документы" в Москве зарегистрировали более 130 тысяч машин
Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:08
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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Новости
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В офисах "Мои документы" в Москве зарегистрировали более 130 тысяч машин

08:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов "Мои Документы", зарегистрировали более 130 тысяч транспортных средств. Услуга стала доступна в центрах госуслуг в январе 2018 года, с момента открытия флагманского офиса ЦАО", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в офисах "Мои документы" в ЦАО, ЮАО и ЮЗАО по предварительной записи можно поставить на учет транспорт и прицеп к нему, внести изменения в данные о собственнике, а также снять транспортное средство с учета.
"Услуга регистрации доступна по предварительной записи на mos.ru или gosuslugi.ru. В центре происходит процесс подачи документов. На специально оборудованной площадке, расположенной на парковке торгового центра, сотрудники ГИБДД проводят осмотр автомобиля или мотоцикла. Для предварительной записи заявитель должен быть зарегистрирован на mos.ru", - отмечается в сообщении.
Официальный интернет-портал государственных услуг
4 июня, 19:41Голосование по поправкам в Конституцию
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По предварительной записи сейчас работают 88 центров "Мои документы". Районные офисы открыты с 08.00 до 20.00, флагманские — с 10.00 до 22.00.
Подчеркивается, что помещения госцентров оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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