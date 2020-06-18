В офисах "Мои документы" в Москве зарегистрировали более 130 тысяч машин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

"Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов "Мои Документы", зарегистрировали более 130 тысяч транспортных средств. Услуга стала доступна в центрах госуслуг в январе 2018 года, с момента открытия флагманского офиса ЦАО", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в офисах "Мои документы" в ЦАО , ЮАО и ЮЗАО по предварительной записи можно поставить на учет транспорт и прицеп к нему, внести изменения в данные о собственнике, а также снять транспортное средство с учета.

"Услуга регистрации доступна по предварительной записи на mos.ru или gosuslugi.ru. В центре происходит процесс подачи документов. На специально оборудованной площадке, расположенной на парковке торгового центра, сотрудники ГИБДД проводят осмотр автомобиля или мотоцикла. Для предварительной записи заявитель должен быть зарегистрирован на mos.ru", - отмечается в сообщении.

По предварительной записи сейчас работают 88 центров "Мои документы". Районные офисы открыты с 08.00 до 20.00, флагманские — с 10.00 до 22.00.