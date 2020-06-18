https://ria.ru/20200618/1573098321.html
В офисах "Мои документы" в Москве зарегистрировали более 130 тысяч машин
Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:08
2020-06-18T08:08
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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https://ria.ru/20200604/1572486504.html
москва
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Более 130 тысяч автомобилей зарегистрировали в столице в офисах "Мои документы", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы
.
"Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов "Мои Документы", зарегистрировали более 130 тысяч транспортных средств. Услуга стала доступна в центрах госуслуг в январе 2018 года, с момента открытия флагманского офиса ЦАО", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в офисах "Мои документы" в ЦАО
, ЮАО и ЮЗАО по предварительной записи можно поставить на учет транспорт и прицеп к нему, внести изменения в данные о собственнике, а также снять транспортное средство с учета.
"Услуга регистрации доступна по предварительной записи на mos.ru или gosuslugi.ru. В центре происходит процесс подачи документов. На специально оборудованной площадке, расположенной на парковке торгового центра, сотрудники ГИБДД проводят осмотр автомобиля или мотоцикла. Для предварительной записи заявитель должен быть зарегистрирован на mos.ru", - отмечается в сообщении.
По предварительной записи сейчас работают 88 центров "Мои документы". Районные офисы открыты с 08.00 до 20.00, флагманские — с 10.00 до 22.00.
Подчеркивается, что помещения госцентров оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
.