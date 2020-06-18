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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573098290.html
В Черногории выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
В Черногории, после того как власти объявили ее свободной от COVID-19 страной, выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил Институт общественного здоровья в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мило джуканович
черногория
подгорица (город)
в мире
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353
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коронавирус covid-19, мило джуканович, черногория, подгорица (город), в мире

В Черногории выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

08:07 18.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. В Черногории, после того как власти объявили ее свободной от COVID-19 страной, выявлено 7 новых случаев заболевания, сообщил Институт общественного здоровья в ночь на четверг.
Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории 2 июня официально признал эпидемию коронавируса в стране оконченной. Президент Мило Джуканович еще в мае объявил победу над коронавирусом, правительство провозгласило ее свободным от COVID-19 направлением и открыло границы для туристов ряда стран. Оппозиция выразила сомнение в достоверности эпидемиологических данных властей.
Люди отдыхают в кафе в Подгорице, Черногория
2 июня, 21:35Распространение нового коронавируса
В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19
"За последние 24 часа до 21.00 (22.00 мск среды) лаборатория протестировала 200 анализов, из которых 193 были негативны и 7 позитивны на коронавирус. Четыре пациента контактировали с ранее выявленным больным, еще у троих выясняется источник инфекции", - сообщил институт общественного здоровья в Twitter.
Уточняется, что четверо больных - жители Подгорицы, по одному новому зараженному в городах Цетине, Рожае и Беране.
Коронавирус 14 июня был выявлен у одного гражданина страны, который перед тем посещал соседнюю Боснию и Герцеговину и по возвращении находился на самоизоляции. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у находящегося в Черногории боснийца, который был помещен в карантин. Таким образом, число активных больных в стране составляет 9 человек. По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 333 случая COVID-19, скончались девять человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мило ДжукановичЧерногорияПодгорица (город)В мире
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