На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за 11 лесных пожаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введён в Пенжинском районе Камчатки, где действуют одиннадцать лесных пожаров на площади более четырёх тысяч гектаров, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что режим ЧС уже был введён в Быстринском районе. В настоящее время там зафиксировано два возгорания рядом с сёлами Эссо и Анавгай. Для защиты населённых пунктов проложены минерализованные полосы.
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"Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действует 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тысяч гектаров. Они находятся в труднодоступной зоне, что осложняет их тушение. Тем не менее, угроза для населённых пунктов отсутствует. Принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории Пенжинского района, в целях обеспечения безопасности и повышения оперативного реагирования в случае возникновения угроз или рисков для местного населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупный пожар рядом с селом Эссо в настоящее время локализован. Его площадь составляет 900 гектаров. На месте продолжают работать 60 человек и техника, чтобы окончательно ликвидировать возгорание. Кроме того, часть людей и техники переброшена из Эссо в село Анавгай, где также продолжают тушить огонь. На месте работает вертолётная техника.