На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за 11 лесных пожаров

"Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действует 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тысяч гектаров. Они находятся в труднодоступной зоне, что осложняет их тушение. Тем не менее, угроза для населённых пунктов отсутствует. Принято решение о вводе режима чрезвычайной ситуации на территории Пенжинского района, в целях обеспечения безопасности и повышения оперативного реагирования в случае возникновения угроз или рисков для местного населения", - говорится в сообщении.