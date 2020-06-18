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В Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 32 градусов
Облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов, возможно обновление рекорда РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:55
михаил леус
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 32 градусов

07:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Отдыхающие в Парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов, возможно обновление рекорда 125-летней давности, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, ближе к вечеру местами преимущественно на северо-востоке и востоке региона кратковременные дожди, грозы. В Москве плюс 30-32, по области 27-32. Возможно обновление температурного рекорда, который для 18 июня составляет плюс 31,3, ему 125 лет, 1895 год", - сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер ожидается восточный, 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
Дождь в Москве
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