https://ria.ru/20200618/1573098040.html
В Москве в четверг ожидаются дожди и до плюс 32 градусов
Облачная погода, местами кратковременные дожди и грозы ожидают москвичей в четверг, воздух в столице прогреется до плюс 32 градусов, возможно обновление рекорда РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:55
2020-06-18T07:55
михаил леус
погода
москва
общество
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https://ria.ru/20200617/1573053628.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество