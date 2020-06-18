В Кузбассе два человека погибли в ДТП на трассе

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

"Один сразу погиб, второй – на этапе эвакуации (в медучреждение – ред.) скончался в машине скорой помощи. Водители фур были в стрессовом состоянии, им оказали помощь на месте", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.