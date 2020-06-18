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В Кузбассе два человека погибли в ДТП на трассе
Два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области из-за лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком после обгона в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:50
кемеровская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе два человека погибли в ДТП на трассе

07:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 "Сибирь" в Кемеровской области из-за лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком после обгона в запрещенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 02.00 (22.00 мск) на 334 километре автодороги Р-255 "Сибирь" в районе поворота на деревню Юго-Александровка. На место аварии выезжали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кемеровскому району. Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля Skoda Rapid, выполняя обгон в зоне действия запрещающего дорожного знака, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем MAN с полуприцепом. После этого Skoda отбросило под грузовик "МАЗ" с полуприцепом, двигавшийся в попутном направлении. В результате аварии от полученных травм скончались сам водитель легкового автомобиля, а также его пассажир", – сообщает ведомство.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
"Один сразу погиб, второй – на этапе эвакуации (в медучреждение – ред.) скончался в машине скорой помощи. Водители фур были в стрессовом состоянии, им оказали помощь на месте", – рассказал РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
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