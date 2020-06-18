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Распространение нового коронавируса
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В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Более двух тысяч человек скончались от коронавируса в Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 12,8 тысячи и составляет 366 946,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, индия, в мире

В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

07:48 18.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек скончались от коронавируса в Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 12,8 тысячи и составляет 366 946, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 160 384 человека, выздоровели 194 324 человека (7401 за сутки), умерли 12 237 (334 за сутки).
В среду сообщалось о 354 065 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее - о 343 081 случае заболевания (прирост за сутки более чем на 10,6 тысячи).
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 116 752 (3307 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 50 193 заболевших (2174 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 47 102 заболевших (2414 за сутки).
Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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