В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июн - РИА Новости. Более двух тысяч человек скончались от Более двух тысяч человек скончались от коронавируса Индии за сутки, число выявленных случаев заражения в стране выросло на 12,8 тысячи и составляет 366 946, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 160 384 человека, выздоровели 194 324 человека (7401 за сутки), умерли 12 237 (334 за сутки).

В среду сообщалось о 354 065 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 10,9 тысячи), днем ранее - о 343 081 случае заболевания (прирост за сутки более чем на 10,6 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 116 752 (3307 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 50 193 заболевших (2174 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 47 102 заболевших (2414 за сутки).

Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.