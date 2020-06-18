В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19

БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19 , один человек скончался, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 18 июня 2020 года по республике зарегистрировано 95 новых случаев СOVID-19, 49 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, накануне в Алайской территориальной больнице на юге страны скончался 73-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 32 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 14 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 509 работников медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациентов.