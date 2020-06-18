Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573097846.html
В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1400x0_80_0_0_27262c9bb9bf8ff0e1a14fbbeaa4ec90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_fa9c1cccb281bcdc604a37878bc10994.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_568:0:2616:2048_1400x0_80_0_0_f5e8bdaf0fadb315a33ed86a627c5299.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии за сутки выявили 95 случаев COVID-19

07:47 18.06.2020
326
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 95 новых случаев COVID-19, один человек скончался, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 18 июня 2020 года по республике зарегистрировано 95 новых случаев СOVID-19, 49 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, накануне в Алайской территориальной больнице на юге страны скончался 73-летний мужчина, инфицированный COVID-19. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 32 пациента.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 14 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 509 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2657. Умер 31 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1933 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 90 новых случаев COVID-19
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили рекордные 100 новых случаев коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео
В Политбюро ЦК КПК призвали Помпео не вмешиваться в дела Гонконга
Солдат индийской армии во время операции по освобождению захваченного боевиками правительственного института в штате Джамму и Кашмир
Пакистан обвинил Индию в гибели четырех гражданских лиц в Кашмире
Флаги Китая
В Китае готовы развивать отношения с США на основе взаимоуважения
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Кузбассе два человека погибли в ДТП на трассе
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин пообещал Африке китайскую вакцину от коронавируса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
Ливия
В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
Проспект Туран в Нур-Султане
Министр финансов Казахстана ушел на самоизоляцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
05:49США считают план размещения ПРО в Японии "остановленным"
05:41Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
05:24МЧС предупредило о ливнях и риске подтоплений в Приморье
05:19В доме и офисах арестованных депутатов парламента Японии провели обыски
05:15Приморцев с 22 июня бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
05:07Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
05:05США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
04:50В Новой Зеландии ищут неизвестного, убившего полицейского
Лента новостейМолния