В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Заражение Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса , сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Еще у пятидесяти восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста сорок два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот восемь больных коронавирусом.", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 24 новых случая выявлено в Новокузнецке, 18 – в Кемерово, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Промышленновском районе, по одному – в Калтане, Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Ижморском, Кемеровском и Новокузнецком районах.

Собеседница агентства уточнила, что высокие цифры в Новокузнецке и Кемерово – это не вспышки, а не связанные между собой люди.

Среди новых выздоровевших девять жителей Новокузнецка, по два – из Белово и Кемерово, по одному – из Калтана, Юрги, Междуреченска, Гурьевска и Яшкинского района.

По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1157 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 442 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9165 человек.