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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:35
распространение нового коронавируса
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса

07:35 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у пятидесяти восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста сорок два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот восемь больных коронавирусом.", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 24 новых случая выявлено в Новокузнецке, 18 – в Кемерово, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Междуреченске, Промышленновском районе, по одному – в Калтане, Киселевске, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Ижморском, Кемеровском и Новокузнецком районах.
Собеседница агентства уточнила, что высокие цифры в Новокузнецке и Кемерово – это не вспышки, а не связанные между собой люди.
Среди новых выздоровевших девять жителей Новокузнецка, по два – из Белово и Кемерово, по одному – из Калтана, Юрги, Междуреченска, Гурьевска и Яшкинского района.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1157 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 442 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9165 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКемеровская областьПроисшествия
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