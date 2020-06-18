В Политбюро ЦК КПК призвали Помпео не вмешиваться в дела Гонконга

"Дела Гонконга, включая создание и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе, являются исключительно внутренними делами Китая, решимость КНР в продвижении законопроекта о нацбезопасности в Гонконге неизменна", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся в заявлении по итогам встречи на Гавайях.