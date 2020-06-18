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В Политбюро ЦК КПК призвали Помпео не вмешиваться в дела Гонконга
Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео призвал США немедленно... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:30
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гонконг, китай, сша, в мире

В Политбюро ЦК КПК призвали Помпео не вмешиваться в дела Гонконга

07:30 18.06.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ПЕКИН, 18 июн – РИА Новости. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео призвал США немедленно прекратить любое вмешательство во внутренние дела Гонконга, говорится в заявлении МИД КНР.
"Дела Гонконга, включая создание и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе, являются исключительно внутренними делами Китая, решимость КНР в продвижении законопроекта о нацбезопасности в Гонконге неизменна", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся в заявлении по итогам встречи на Гавайях.
Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых заявлений и действий США, являющихся вмешательством в дела Гонконга.
"Мы настоятельно призываем США уважать суверенитет Китая, объективно и беспристрастно относиться к законопроекту о национальной безопасности Гонконга и прекратить любые вмешательства во внутренние дела Гонконга", - подчеркнул Ян Цзечи.
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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