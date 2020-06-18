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С борта МКС запустили американский военный спутник
Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA выведен на орбиту с борта Международной космической РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:25
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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наса
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353
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, министерство обороны сша, наса

С борта МКС запустили американский военный спутник

07:25 18.06.2020
1018
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA выведен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
На сайте агентства говорится, что космический аппарат был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.
Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах DARPA он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Это второй из трех спутников Red-Eye, первый был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАНАСА
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