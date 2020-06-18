https://ria.ru/20200618/1573097523.html
С борта МКС запустили американский военный спутник
Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA выведен на орбиту с борта Международной космической РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:25
2020-06-18T07:25
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
министерство обороны сша
наса
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https://ria.ru/20200618/1573094639.html
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/153178/92/1531789201_0:107:2048:1259_1400x0_80_0_0_182332f0b95b2de53a0ba5f20eec3637.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, министерство обороны сша, наса