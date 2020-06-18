Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом

"По версии следствия, в апреле 2020 года житель Новокузнецка находился дома в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: "Найду, сразу убью". Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа", – говорится в сообщении.