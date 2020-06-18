Жителя Кузбасса будут судить за жестокое обращение с котом

КЕМЕРОВО, 18 июн - РИА Новости. Житель Новокузнецка Кемеровской области пойдет под суд за жестокое обращение с котом, ему грозит лишение свободы до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По версии следствия, в апреле 2020 года житель Новокузнецка находился дома в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал. Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: "Найду, сразу убью". Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что впоследствии у кота обнаружили серьезные травмы, животное решили усыпить. Прокуратура сообщает, что обвиняемый полностью признал вину.
"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего). Прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Закон предусматривает за данное преступление наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – уточняет ведомство.
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