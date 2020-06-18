В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Сургутском районе Следователи в Сургутском районе ХМАО проверят местную жительницу, которая оставила четырех детей в квартире без еды на три дня, а сама уехала к знакомым, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Районный отдел МВД в среду информировал, что инспекторы по делам несовершеннолетних во время профилактического рейда, в ходе которого они проверяли подопечных по месту жительства, обнаружили в одной из квартир без присмотра четверых детей в возрасте от семи до 12 лет. Дети, как отмечалось, пояснили полицейским, что их мама три дня не появлялась дома, при этом в квартире были антисанитарные условия, не было еды.

Сотрудники полиции приняли решение поместить несовершеннолетних в больницу, где у детей выявили паразитарное заболевание. Поиски их 30-летней матери завершились успешно: правоохранители, как уточнялось, нашли женщину на даче у ее знакомых.

По данным ведомства, она пояснила, что эти дни занималась "устройством своей личной жизни". В отношении нее составлен административный протокол по статьей о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, ей грозит штраф до 500 рублей. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, однако материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения, подчеркивали в ОМВД.

"Следственным управлением... организована процессуальная проверка. Семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная", - говорится в сообщении СУСК.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, они планируют оценить своевременность и полноту действий органов опеки и попечительства по обеспечению прав несовершеннолетних, уточняет ведомство.

Согласно информации следствия, дети находятся в специализированном центре помощи семье.