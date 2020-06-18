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В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды
Следователи в Сургутском районе ХМАО проверят местную жительницу, которая оставила четырех детей в квартире без еды на три дня, а сама уехала к знакомым,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:21
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский ао
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский ао, происшествия

В Югре женщина оставила детей в квартире на три дня без еды

07:14 18.06.2020 (обновлено: 07:21 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Сургутском районе ХМАО проверят местную жительницу, которая оставила четырех детей в квартире без еды на три дня, а сама уехала к знакомым, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Районный отдел МВД в среду информировал, что инспекторы по делам несовершеннолетних во время профилактического рейда, в ходе которого они проверяли подопечных по месту жительства, обнаружили в одной из квартир без присмотра четверых детей в возрасте от семи до 12 лет. Дети, как отмечалось, пояснили полицейским, что их мама три дня не появлялась дома, при этом в квартире были антисанитарные условия, не было еды.
Сотрудники полиции приняли решение поместить несовершеннолетних в больницу, где у детей выявили паразитарное заболевание. Поиски их 30-летней матери завершились успешно: правоохранители, как уточнялось, нашли женщину на даче у ее знакомых.
Автомобиль Следственного комитета России
7 июня, 10:43
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По данным ведомства, она пояснила, что эти дни занималась "устройством своей личной жизни". В отношении нее составлен административный протокол по статьей о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, ей грозит штраф до 500 рублей. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает, однако материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения, подчеркивали в ОМВД.
"Следственным управлением... организована процессуальная проверка. Семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная", - говорится в сообщении СУСК.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, они планируют оценить своевременность и полноту действий органов опеки и попечительства по обеспечению прав несовершеннолетних, уточняет ведомство.
Согласно информации следствия, дети находятся в специализированном центре помощи семье.
Свою проверку проводит районная прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа. Ведомство намерено изучить действия специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сургутского района, обязанных выявлять подобные семьи. Кроме того, прокуратура даст оценку исполнению матерью обязанностей по воспитанию детей.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский АОПроисшествия
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