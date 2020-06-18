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Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле
Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал об "опасных" способах экономии на эксплуатации автомобиля. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:12
россия
михаил колодочкин
авто
за рулем
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, михаил колодочкин, авто, за рулем

Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле

07:12 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник сервисного центра осматривает автомобиль. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин рассказал об "опасных" способах экономии на эксплуатации автомобиля.
В частности, в двух случаях можно сократить расходы на топливо: заливать АИ-92 вместо положенного АИ-95 или искать АЗС с дешевыми ценами. Однако в первом случае существует риск лишиться гарантии при обращении к официальному дилеру, а при покупке более дешевого топлива есть опасность приобретения некачественного продукта.
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Эксперт отметил, что не стоит экономить и на замене охлаждающей жидкости. "Компоненты охлаждающей жидкости со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Примерный букет неприятностей — перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации и тому подобное", - указал он.
Также Колодочкин предупредил, что не следует забывать о гигиене кузова автомобиля. Кузов, напомнил он, является самым дорогим элементом конструкции, при этом своевременное удаление с него грязи, а также внимание к микросколам и трещинам в лакокрасочном покрытии продлят его жизнь.
Эксперт предостерег и от экономии на покупке запчастей для важных узлов автомобиля. "А вот чего точно нельзя делать, так это приобретать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой "экономии" может стать трагической", - заявил Колодочкин.
Кроме того, добавил он, не следует экономить на масле, выискивая наиболее дешевое. Специалист также предупредил, что более редкую замену масла "можно простить" лишь тем автовладельцам, которые за год не проезжают и тысячи километров.
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28140201
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РоссияМихаил КолодочкинАвтоЗа рулем
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