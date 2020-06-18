Эксперт назвал пять рискованных способов сэкономить на автомобиле

В частности, в двух случаях можно сократить расходы на топливо: заливать АИ-92 вместо положенного АИ-95 или искать АЗС с дешевыми ценами. Однако в первом случае существует риск лишиться гарантии при обращении к официальному дилеру, а при покупке более дешевого топлива есть опасность приобретения некачественного продукта.

Эксперт отметил, что не стоит экономить и на замене охлаждающей жидкости. "Компоненты охлаждающей жидкости со временем теряют эффективность: растет кислотность состава, падает антикоррозионная защита. Примерный букет неприятностей — перегрев, окисление металла, разрушение термостата, возникновение кавитации и тому подобное", - указал он.

Также Колодочкин предупредил, что не следует забывать о гигиене кузова автомобиля. Кузов, напомнил он, является самым дорогим элементом конструкции, при этом своевременное удаление с него грязи, а также внимание к микросколам и трещинам в лакокрасочном покрытии продлят его жизнь.

Эксперт предостерег и от экономии на покупке запчастей для важных узлов автомобиля. "А вот чего точно нельзя делать, так это приобретать запчасти noname-производителя по очень низкой цене. Цена такой "экономии" может стать трагической", - заявил Колодочкин.