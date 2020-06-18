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"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"
Киностудия "Союзмультфильм" представила изображение трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!", первые серии которого выйдут уже в этом году, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T09:05
культура
россия
союзмультфильм
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РИА Новости
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353
60
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россия, союзмультфильм

"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

07:09 18.06.2020 (обновлено: 09:05 18.06.2020)
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© СоюзмультфильмНовые герои мультфильма "Ну, погоди!": барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу
Новые герои мультфильма Ну, погоди!: барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу
© Союзмультфильм
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представила изображение трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!", первые серии которого выйдут уже в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
По ее словам, барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь. "Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся", - добавила она.
Как рассказали в киностудии, первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут персонажами-талисманами курорта "Роза Хутор".
Ранее председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявляла, что киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультсериала, который будет создан в формате квази-3D. Также сообщалось, что к проекту уже есть огромный интерес со стороны Китая и многих азиатских стран. Первую серию нового мультфильма могут показать в конце лета 2020 года.
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КультураРоссияСоюзмультфильм
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В советское время через "Ну погоди" реи вбивали в голову советских людей хулиганские поступки...! Готовили к тому, что распад СССР будет...И народ насмотревшись этих мультиков и разных кинокомедий помог свергнуть Советскую власть деятелям из ЦК КПСС и КГБ...!!!
18 июня, 07:20
Дед Паша
3300031
Очередное одноразовое УГ, не более того. Типа новых "Бременских музыкантов".
18 июня, 07:48
Alex Montie
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