"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.