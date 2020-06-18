"Союзмультфильм" представил изображения трех новых героев "Ну, погоди!"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" представила изображение трех новых героев мультфильма "Ну, погоди!", первые серии которого выйдут уже в этом году, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
По ее словам, барсук Тим, ёжик Шу и косуля Уля выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь. "Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся", - добавила она.
Как рассказали в киностудии, первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут персонажами-талисманами курорта "Роза Хутор".
Ранее председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявляла, что киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультсериала, который будет создан в формате квази-3D. Также сообщалось, что к проекту уже есть огромный интерес со стороны Китая и многих азиатских стран. Первую серию нового мультфильма могут показать в конце лета 2020 года.