https://ria.ru/20200618/1573097165.html
В Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T07:03
2020-06-18T08:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488285_0:0:2338:1315_1400x0_80_0_0_006dd9d83a508e7b427e16259ff24052.jpg
https://ria.ru/20200319/1568802602.html
Владислав Леончук
Его вообще собирались отменить, вводя акцизы на бензин... Или я что-то путаю? :-/
81
milentich
так акцизы ввели. но и налог остался
44
33
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488285_0:0:2338:1315_1400x0_80_0_0_006dd9d83a508e7b427e16259ff24052.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488285_330:0:2281:1463_1400x0_80_0_0_1874e6e498ff2525843e1e64d9bff4d8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488285_661:0:2124:1463_1400x0_80_0_0_7f2cf658784bf52f73a195869b7cacbb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Депутат Госдумы Василий Власов
направил министру транспорта Евгению Дитриху
письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".
Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и , соответственно, не пользовались автомобилями.
"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в обращении парламентария.
В понедельник президент Владимир Путин
поручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить.
На прошлой неделе правительство приняло новый пакет. Так, расширилось число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в июне, июле и августе.
Премьер Михаил Мишустин
подписал постановление, увеличившее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей. Также на три месяца продлили возможность получать пособие по безработице для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта.
Особые режимы с конца марта вводили во всех российских регионах, соблюдать самоизоляцию обязали людей всех возрастов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.