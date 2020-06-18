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В Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T08:59
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Его вообще собирались отменить, вводя акцизы на бензин... Или я что-то путаю? :-/
81
так акцизы ввели. но и налог остался
44
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488285_0:0:2338:1315_1400x0_80_0_0_006dd9d83a508e7b427e16259ff24052.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году

07:03 18.06.2020 (обновлено: 08:59 18.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".
Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и , соответственно, не пользовались автомобилями.
"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в обращении парламентария.
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Популярные комментарии
Его вообще собирались отменить, вводя акцизы на бензин... Или я что-то путаю? :-/
18 июня, 07:12
Владислав Леончук
7161003
так акцизы ввели. но и налог остался
18 июня, 07:13
mmilentich
3511412
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