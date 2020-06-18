В Госдуме предложили снизить транспортный налог на четверть в 2020 году

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25 процентов в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что мера должна коснуться жителей регионов, где вводили режим повышенной готовности. По мнению автора инициативы, такой шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".

Власов пояснил, что подавляющее большинство россиян вынуждены были провести дома больше месяца и , соответственно, не пользовались автомобилями.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в обращении парламентария.

Владимир Путин поручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить. В понедельник президентпоручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить.

На прошлой неделе правительство приняло новый пакет. Так, расширилось число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере трех тысяч рублей в июне, июле и августе.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, увеличившее минимальное пособие по безработице за май — июль до 4,5 тысячи рублей. Также на три месяца продлили возможность получать пособие по безработице для тех, у кого период выплаты закончился после 1 марта.

Особые режимы с конца марта вводили во всех российских регионах, соблюдать самоизоляцию обязали людей всех возрастов.