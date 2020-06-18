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Гидрометцентр предупредил об аномальным похолодании в России
Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T10:58
россия
урал
поволжье
евгений тишковец
каспийское море
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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Спадет "аномальная" жара, придет "аномальный" холод: 17-22 градуса. Природа синоптикам ни как не угодит. Всё аномальное. "Сколько же тебе надо, собака?". к/ф Иван Васильевич.
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россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, урал, поволжье, евгений тишковец, каспийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Гидрометцентр предупредил об аномальным похолодании в России

06:59 18.06.2020 (обновлено: 10:58 18.06.2020)
192917
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Температура воздуха в центре европейской части России на предстоящей неделе понизится на десять градусов по сравнению с текущими показателями, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Такое явление он объяснил смещением антициклона, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, на запад, а не на восток, как обычно. В настоящее время его ось проходит от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву. Поэтому, как пояснил синоптик, в субботу, 20 июня, когда антициклон сместится, в центр европейской части страны начнет поступать холодный воздух.
Также аномально холодная погода ждет Урал и некоторые сибирские регионы, предупредил Вильфанд.
По его словам, в Томской, Омской, Тюменской и Челябинской областях температура воздуха будет ниже нормы на шесть градусов. В этих регионах дневная температура будет едва приближаться к 20 градусам, а ночью будет составлять лишь восемь-девять градусов выше нуля.
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"Волна тепла"

Ранее Вильфанд сообщил, что жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета.
Он также отметил, что холод, который сейчас в центре, будет перемещаться на юго-восток, в Поволжье и Урал, там температура будет ниже нормы на два-три градуса.
О том, что аномальная жара спадет в Москве в выходные дни, а в воскресенье похолодает до плюс 17-22 градусов, сообщил РИА Новости и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно. Он отметил, что это на пять градусов выше климатической нормы.
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Избежать перегрева в жару

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали в жаркую погоду отказаться от жирной пищи и пить больше воды.
Там отметили, что при жаре потребность в энергии снижается, поэтому летом организму нужна менее калорийная пища. Так что потребление мяса следует свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами, рекомендуют эксперты.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
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Вильфанд назвал причину, сильнее всего влияющую на температуру планеты

Глобальное потепление в России

Среднегодовая температура в европейской части России растет со скоростью 0,4 градуса за десять лет, а на юге Западной Сибири изменений практически нет, поэтому почти два месяцы жары в этом году - уникальный случай, сообщил Вильфанд.
Он также уточнил, что жаркая температура в Сибири сохранялась больше 50 дней этой весной.
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РоссияУралПоволжьеЕвгений ТишковецКаспийское мореРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
Популярные комментарии
У нас всё аномальное, начиная с низких зарплат.
18 июня, 07:46
whitems
49304010
Спадет "аномальная" жара, придет "аномальный" холод: 17-22 градуса. Природа синоптикам ни как не угодит. Всё аномальное. "Сколько же тебе надо, собака?". к/ф Иван Васильевич.
18 июня, 07:48
прпавел рябышев
25141001
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