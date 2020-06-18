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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573097053.html
В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 500, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ливия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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коронавирус covid-19, ливия, в мире

В Ливии число случаев коронавируса достигло 500

06:47 18.06.2020
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© Фото : DennixoЛивия
Ливия
© Фото : Dennixo
Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 500, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями.
"Национальный центр по борьбе с заболеваниями зафиксировал в среду, 17 июня, 16 положительных случаев нового коронавируса", - говорится в заявлении.
По его данным, общее число случаев заражения COVID-19 в Ливии достигло 500, выздоровели 78 человек, скончались 10.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛивияВ мире
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