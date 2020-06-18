https://ria.ru/20200618/1573097053.html
В Ливии число случаев коронавируса достигло 500
Число случаев заражения коронавирусом в Ливии достигло 500, сообщает Национальный центр по борьбе с заболеваниями. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:47
2020-06-18T06:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ливия
в мире
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1
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ливия, в мире