В Приморье родители шести тысяч детей получили денежные пособия

"Почти 254 миллиона рублей направлено на выплаты приморским семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет. С начала июня получателями нового демографического пособия стали около 6 тысяч маленьких жителей региона", - говорится в сообщении.

По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, на эту меру социальной поддержки уже поступило почти 35 тысяч заявлений. Официально на рассмотрение заявки дается до 30 дней. Отмечается, что выплата рассчитывается с января, поэтому в июне семьи получат 43,3 тысячи рублей. Далее размер ежемесячной выплаты составит 7,2 тысячи рублей.