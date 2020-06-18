https://ria.ru/20200618/1573096993.html
В Приморье родители шести тысяч детей получили денежные пособия
Родители 6 тысяч детей от 3 до 7 лет в Приморье получили новые демографические выплаты, предусмотренные указом президента РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:41
2020-06-18T06:41
приморский край
общество
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приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости.
Родители 6 тысяч детей от 3 до 7 лет в Приморье
получили новые демографические выплаты, предусмотренные указом президента РФ, сообщает правительство региона.
"Почти 254 миллиона рублей направлено на выплаты приморским семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет. С начала июня получателями нового демографического пособия стали около 6 тысяч маленьких жителей региона", - говорится в сообщении.
По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, на эту меру социальной поддержки уже поступило почти 35 тысяч заявлений. Официально на рассмотрение заявки дается до 30 дней. Отмечается, что выплата рассчитывается с января, поэтому в июне семьи получат 43,3 тысячи рублей. Далее размер ежемесячной выплаты составит 7,2 тысячи рублей.
Право на получение выплат имеют семьи с российским гражданством, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленного за второй квартал года, предшествующего году обращения. В Приморье его размер составлял 13 189 рублей. Первоначально выплаты должны были начать перечислять только с 1 июля, но президент РФ Владимир Путин
поручил форсировать организационные мероприятия, чтобы семьи могли получить эти выплаты на месяц раньше, с 1 июня.
В Приморье действует государственная программа "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является повышение уровня и качества жизни приморцев, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с помощью роста эффективности системы социальной поддержки.