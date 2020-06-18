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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 580, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:34
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 580 случаев коронавируса

06:34 18.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 580, скончались еще 26 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 345 новых случаях заражения и 30 летальных исходах.
В общей сложности в ФРГ выявлены 187 764 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 856 пациентов с коронавирусом. Выздоровели более 174 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 747), Северном Рейне-Вестфалии (39 777) и Баден-Вюртемберге (35 218). В Берлине выявлены 7 475 случаев инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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