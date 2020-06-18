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Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает "крутой" идею вторжения в Венесуэлу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на поступившую в ее... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:13
майк помпео
дональд трамп
николас мадуро
венесуэла
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майк помпео, дональд трамп, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Трамп считал идею вторжения в Венесуэлу "крутой", утверждает Болтон

06:13 18.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает "крутой" идею вторжения в Венесуэлу, сообщает газета Washington Post со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Ранее в мае Трамп заявил, что "если бы он хотел войти в Венесуэлу, он не стал бы делать из этого тайну".
Согласно изданию, в книге Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") написано, что Трамп заявлял о том, что "вторжение в Венесуэлу было бы крутой идеей".
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.
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