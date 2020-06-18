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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы
Погода в столице снова потеплеет до 23-25 градусов к середине следующей недели, когда должен пройти парад в честь 75-летия Победы, после снижения температуры на РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T06:04
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы

06:04 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Погода в столице снова потеплеет до 23-25 градусов к середине следующей недели, когда должен пройти парад в честь 75-летия Победы, после снижения температуры на 10 градусов в выходные дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, потеплеет в середине следующей неделе. Прогнозируется повышение нормы, но уже не до экстремальных значений, до 23-25 градусных отметок. Хорошая, летняя температура будет", - сказал Вильфанд.
Как пояснил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, теплая погода не будет очень жаркой, максимальные температуры вряд ли будет выше 28 градусов.
"Пока очень высокая вероятность, что погода будет хороша (без осадков - ред.)", - сказал Варакин.
Он также уточнил, что хорошая погода ожидается и во время репетиции воздушного парада, и во время генеральной репетиции парада.
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