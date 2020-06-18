Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения Парада Победы

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Погода в столице снова потеплеет до 23-25 градусов к середине следующей недели, когда должен пройти парад в честь 75-летия Победы, после снижения температуры на 10 градусов в выходные дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По предварительным расчетам, потеплеет в середине следующей неделе. Прогнозируется повышение нормы, но уже не до экстремальных значений, до 23-25 градусных отметок. Хорошая, летняя температура будет", - сказал Вильфанд.
Как пояснил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, теплая погода не будет очень жаркой, максимальные температуры вряд ли будет выше 28 градусов.
"Пока очень высокая вероятность, что погода будет хороша (без осадков - ред.)", - сказал Варакин.
Он также уточнил, что хорошая погода ожидается и во время репетиции воздушного парада, и во время генеральной репетиции парада.